Parma, presentata la terza maglia: nera con l’Araba Fenice gialloblù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma ha presentato questo pomeriggio la terza maglia per la prossima stagione che sarà nera con la sagoma dell’Araba Fenice disegnata da una serie di punti gialli e blu che risaltano rispetto al colore di base. "Su base ancora una volta nera, come nella scorsa stagione, l’immagine dell’Araba Fenice per la prima volta in azzurro, è valorizzata e circondata da una originale grafica puntinata e da speciali fasci di luce gialli e blu che vogliono illuminarne e farne risaltare ancora di più la sagoma e la sua simbologia. - si legge nel comunicato dei ducali - Una vera pioggia di luci che, con effetti chiaro scuri, avvolgono quello che è divenuto il simbolo di questa Società, sottolineandone, in maniera ancor più forte ed espressiva, il significato di una rinascita e affermazione sempre più importante dal buio verso la luce".