Pavoletti scherza tra le vacche: "Vedere le gare in Austria porta bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Costretto a guardare da lontano il suo Cagliari, Leonardo Pavoletti si gode via Twitter la vittoria dei sardi sul Napoli, scherzando con un fotomontaggio. "Quando capisci che vedere le partite in Austria porta bene - scrive il bomber postando una foto di se stesso mentre colpisce di testa in mezzo alle vacche - e all’improvviso il tuo futuro si fa molto chiaro".