Pelizzoli su Atalanta-Fiorentina: "Dea favorita, occhio a Chiesa"

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere dell'Atalanta Ivan Pelizzoli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della sfida di questa sera fra Atalanta e Fiorentina, ritorno della semifinale di Coppa Italia: "L'Atalanta è sicuramente favorita, ma la Fiorentina ha da poco cambiato la guida tecnica e sicuramente giocherà questa partita con tutte le sue forze non avendo niente da perdere. I bergamaschi invece sono ancora in corsa anche per la Champions League. Chi sarà decisivo? Dico Ilicic da una parte e Chiesa dall'altra. Non credo che incida la stanchezza perché in queste gare non si sente nemmeno grazie alla carica che hai. La differenza tra queste due squadre è che la Dea se la gioca a viso aperto con tutti, però i viola stasera cercheranno di conquistare la finale. Lafont o Gollini? Entrambi hanno qualità. Il portiere della Fiorentina è molto giovane, ma quest'anno ha alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti. Gollini invece ha buoni margini di miglioramento".