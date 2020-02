vedi letture

Perrone (CdS): "Madama annoiata. un copione interpretato in negativo più volte"

Fondo di prima pagina del Corriere dello Sport a firma di Roberto Perrone sulla sconfitta della Juventus in casa dell'Olympique Lione nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Quando Madama regala un tempo al Lione, che approfitta dell’infortunio di De Ligt (però la difesa è schierata, ragazzi) per andare in vantaggio, c’è un tempo per svoltare. Invece niente. Se il Lione non porta più pericoli dalle parti di Szczesny, i bianconeri pur stazionando nell’area del rigore non centrano mai la porta. Lopes non fa una parata. Assistiamo a un copione interpretato in negativo più volte. E il gol subito è solo un particolare del tutto, si perde in questo atteggiamento compassato, quasi annoiato, simile alle peggiori uscite di campionato. Eppure in Europa, la Juventus aveva mantenuto un altro passo, un’altra concentrazione, aveva mostrato solidità, una differente capacità di ricompattarsi anche nelle situazioni più intricate. A Lione non accade nulla di tutto questo, anche quando la Juventus attacca a testa bassa, nel finale, anche quando sembra provarci con maggiore continuità".