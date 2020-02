© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Tardelli ha lanciato la sua candidatura alla presidenza del'AIC, il sindacato dei calciatori, e dalle colonne del Corriere dello Sport arriva l'appoggio di chi lo conosce bene, anzi benissimo, per aver condiviso numerose battaglie sul rettangolo verde: Michel Platini. "L’apporto che può dare è molto importante, fondamentale. Lui se ne intende, ama il calcio, ama i calciatori, è un uomo intelligente e di grande personalità. Mi auguro che trovi delle sponde solide in tutti i settori. Ce la farà, Marco è un grande rompiballe. Marco ha un forte senso della giustizia, lavorerà per tentare di aggiustare le cose in un mondo che non ama gli stravolgimenti. Marco non lo fai fesso"