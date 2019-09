Teemu Pukki, attaccante del Norwich e della Nazionale finlandese, è stato eletto giocatore del mese di agosto della Premier League. Un premio meritato, che arriva dopo un grande inizio di stagione: oltre al gol rifilato agli azzurri nel match di qualche giorno fa, Pukki ha segnato 5 reti nelle prime 4 partite di campionato.

BREAKING: Norwich City's Teemu Pukki has been named the @EASPORTSFIFA Premier League Player of the Month for August! #POTM

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 13 settembre 2019