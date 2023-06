ufficiale "Benvenuti in Finnesota". Il centravanti Pukki riparte dalla MLS

Colpo ad effetto annunciato dal Minnesota United, che rende noto l'acquisto di Teemu Pukki, esperto centravanti finlandese (33 anni) svincolatosi dal Norwich alla fine del contratto.

Accordo di due anni con il club di MLS, fino a giugno 2025 con opzione per il club per proseguire fino a dicembre. Curioso l'annuncio dato sui social, con un gioco di parole: "Benvenuti in Finnesota".