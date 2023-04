ufficiale Pukki saluterà il Norwich a giugno. Dopo 5 anni addio a parametro zero

Dopo cinque anni, si concluderà quest'estate l'esperienza di Teemu Pukki, esperto attaccante finlandese di 33 anni, con il Norwich. L'ha annunciato il club, momentaneamente in Championship (seconda serie inglese): il 30 giugno prossimo scadrà il contratto e non sarà rinnovato.

Spiega tutto lo stesso Pukki ai canali ufficiali del club: "Non è stata una decisione semplice, il Norwich ha significato e fatto molto per me: considerando il punto della mia carriera, vado cercando nuove esperienze. Probabilmente sono stati i migliori cinque anni della mia carriera, il Norwich avrà sempre un posto speciale all'interno del mio cuore".