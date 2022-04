Il Norwich City ha confermato di aver attivato l'opzione che permette al club di prorogare i contratti di Teemu Pukki, Todd Cantwell e Matthew Dennis. Tutti e tre i giocatori avevano il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e vestiranno per un'altra stagione la maglia dei Canaries.

