Primavera, il programma della Tim Cup su Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà una grande settimana di calcio giovanile su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) che presenta in diretta ed esclusiva tre sfide degli ottavi di finale della Primavera Tim Cup.

Di seguito la programmazione Sportitalia per gli ottavi di finale della Primavera Tim Cup:

Torino-Milan – Martedì 17 dicembre 2019 dalle ore 20 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia

Inter-Frosinone – Mercoledì 18 dicembre 2019 dalle ore 14 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi

Juventus-Bologna – Mercoledì 18 dicembre 2019 dalle ore 16 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.