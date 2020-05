Protezione Civile, il bollettino: 1.444 nuovi contagi (-6.939 positivi rispetto a ieri). 369 morti in 24h

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono 369 i decessi che si sono registrati nelle ultime ore tra le persone affette da COVID-19 per un totale di 29.684 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 64.263 tamponi e sono stati trovati 1.444 nuovi positivi, che in generale sono calati di 6939 persone in virtù degli 8.014 guariti che si sono registrato nell'ultimo giorno. Attualmente, quindi, i positivi in Italia sono 91.528.

Attualmente positivi: 91.528 (-6.939)

Deceduti: 29.684 (+369)

Guariti: 93.245 (+8.014)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.333 (-94)

Tamponi: 2.310.929 (+64.263)

Totale casi: 214.457 (+1.444)