PSG, il tifoso Gasly: "Più stressante la gara con l'Atalanta che il GP di Formula 1"

"Mi sono stressato di più davanti alla televisione per seguire la partita del PSG che pensando al gran premio". Queste le parole di Pierre Gasly, pilota di Formula 1 che corre per l'Alpha Tauri intervenuto in conferenza stampa in vista del GP di Spagna. Gasly, tifosissimo del PSG, ha parlato anche della sfida dei francesi con l'Atalanta: "Sono stati 90 minuti intensi, la cosa più eccitante è stata nel finale quando la squadra ha ribaltato il risultato ed ha passato il turno".