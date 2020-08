Rabiot convocato da Deschamps, Le Graet: "Nessuno è punito a vita, sarebbe stato da stupidi"

Dopo il gran rifiuto del 2018, Adrien Rabiot torna in Nazionale. Il centrocampista della Juventus è stato convocato da Deschamps per le prossime uscite dei Bleus; una notizia che il presidente federale, Noel Le Graet, ha commentato così a Le Parisien: “Nessuno è punito a vita. Non dargli una possibilità sarebbe stato un errore. Io ho sempre detto che non sarebbe stato sospeso per sempre, ma era normale che non fosse convocato per un po'. Sarebbe stato da stupidi per dire che non avrebbe mai più giocato per la Francia. La concorrenza è dura in quella posizione".