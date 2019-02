Raggi: "Roma non può essere blindata per quattro hooligans"

Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha parlato degli incidenti che hanno coinvolto i tifosi della Lazio e quelli del Siviglia a poche ore dal fischio d'inizio della partita di Europa League: "La rissa di ieri sera nel quartiere Monti è vergognosa. La città non può essere blindata per quattro hooligans che non rendono giustizia né alle tifoserie né alle squadre. Un abbraccio da tutta Roma ai feriti e ai loro familiari".

La rissa di ieri sera nel quartiere Monti è vergognosa. La città non può essere blindata per quattro hooligans che non rendono giustizia né alle tifoserie né alle squadre. Un abbraccio da tutta @Roma ai feriti e ai loro familiari.

Lo sport è altro: https://t.co/GQd8U7j7UI #UEL pic.twitter.com/Ni01RR0f91 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 14 febbraio 2019