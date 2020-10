Rambaudi e il sostituto di Immobile: "Io dico Muriqi: Inzaghi punti sul suo entusiasmo"

Roberto Rambaudi, ex attaccante della Lazio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di come Inzaghi potrebbe sostituire lo squalificato Immobile in vista del match di oggi contro la Sampdoria: "Io punterei sull'entusiasmo di Muriqi, anche per testarlo in una sfida contro un avversario di medio livello. Insieme a lui Correa anche se dipende da come è tornato dalla Nazionale. Caicedo? Ha meno qualità di Correa e meno fisicità di Muriqi. Per questo lo terrei per inserirlo a gara in corso".