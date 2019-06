Ranieri e l'inchiesta di Repubblica: "Tutti sanno da dove parte..."

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di una intervista rilasciata quest'oggi ai taccuini di 'Sky', l'ex allenatore della Roma Claudio Ranieri è tornato sull'inchiesta pubblicata la scorsa settimana dal quotidiano 'La Repubblica' in merito a ciò che è accaduto a Trigoria negli ultimi mesi: "MI è sembrato un articolo fatto da chi voleva creare un po' di caos. Da dove parte? Lo sappiamo tutti, lo sanno anche i tifosi. A De Rossi non do consigli: Daniele vuole giocare e gli auguro il meglio".