Rastelli: "Napoli e Inter in corsa per lo Scudetto. La Juve può faticare"

All'interno de Il Mattino di oggi troviamo un'intervista a Massimo Rastelli, allenatore della Cremonese che nel pomeriggio sfiderà in amichevole il Napoli. Il tecnico parla così del futuro della squadra partenopea: "Per il primo posto in campionato Napoli ed Inter potranno senza dubbio dire la loro, anche perché la Juve, con Sarri, potrebbe un po' faticare all'inizio. Il Napoli sarà in tutto e per tutto di Ancelotti, ora Carlo ha la strada in discesa".

Infine, interrogato su una possibile scelta di James Rodriguez e Mauro Icardi: "Tutti e due no? A parte gli scherzi dico che con l'argentino Milik avrebbe la vita più complicata, Icardi è uno che davanti ama stare da solo e dovrebbero alternarsi".