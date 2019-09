RBN, Carrera: "Inter solida, ma tutte le squadre sono battibili"

© foto di Federico De Luca

L’ex bianconero Massimo Carrera è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’: “Che esperienza è stata in Russia? È stata grandissima, ho iniziato come giovane allenatore. Ho portato la mia passione, la mia voglia di far conoscere il calcio e la metodologia italiana. Penso di aver portato qualche vantaggio. Ho cercato di trasmettere la mentalità vincente, di giocare sempre per vincere e di non avere recriminazioni a fine partita, senza stravolgere più di tanto le loro abitudini”.

Sulla Juventus: “Le partite non sono mai vinte prima di giocarle. Sarri deve valutare le varie situazioni, chi può dare più sicurezza in un ruolo o in un altro. Non essendo dentro fai fatica a capire le dinamiche. La squadra può sopperire anche alle assenze. Matuidi in difesa? Io preferirei mettere un difensore magari spostato sulla destra, poi sta sempre all’allenatore decidere durante la settimana, fare delle prove e capire chi dà più fiducia in quel ruolo”.

Sull’Inter: “Tutte le squadre sono battibili, non ce n’è nessuna invincibile. Non è semplice perché è una squadra solida, prende pochi gol. Non è semplice segnarle, ma penso che la Juve abbia tutte le qualità individuali e di squadra per affrontarla. Sicuramente è una partita dal risultato incerto”.

