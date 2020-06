RBN - Gerbaudo: "Foggia, si aspetta la fine della Serie C. Pjanic non si discute"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Matteo Gerbaudo, ora in forza al Foggia: “Al Foggia stanno aspettando, hanno cercato di temporeggiare per capire che categoria fare lo scorso anno, se la C o se rifare la Serie D. La speranza mia è che si riesca a fare una categoria superiore, sarebbe fondamentale per il Foggia che è una piazza fondamentale e che deve ritrovare il calcio vero. E poi a livello personale sarebbe un obiettivo raggiunto. Per il ripescaggio bisogna aspettare che finisca la C, una volta terminati i playoff e i playout si saprà meglio se il Foggia potrà o non potrà fare la richiesta di ripescaggio”.

Sulla ripresa della Serie A: “I ritmi non sono quelli che avevamo visto a febbraio, ma pensavo peggio. Le squadre si sono organizzate durante la quarantena, poi presumo che in Serie A i giocatori abbiano più disponibilità per muoversi, correre e allenarsi in maniera giusta”.

Su Pjanic: “Non si possono discutere le sue qualità. È un giocatore che in Italia ha fatto bene, è chiaro che da lui ci si aspetta molto di più, ma Pjanic non è sicuramente come Pirlo. Il paragone viene facile da fare, ma le caratteristiche sono diverse. A 30 anni sei nel periodo migliore, nel massimo del tuo splendore atletico e mentale. Secondo me non c’è completa fiducia con Sarri, probabilmente è anche un po’ indietro di condizione. Sicuramente in una Juve che non è al meglio sta avendo problemi, visto che atleticamente non è uno che riesce ad arrivare al top in poco tempo”.

