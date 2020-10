RBN - Lanzafame: "Ferencvaros? 4-5 giocatori interessanti, ma girone incredibile"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto Davide Lanzafame, ex Juventus ed ex Ferencvaros che sfiderà in Champions League proprio i bianconeri: “Mi sono arrivati tanti messaggi, magari non sapevano che avevo cambiato squadra. Sarebbe stato bello sfidare la Juve, ma guarderò con piacere la sfida in tv. È una squadra allenata da Rebrov da due anni, un allenatore ucraino che chi segue il calcio conosce molto bene. Io con lui ho vinto un campionato, sono stato capocannoniere. Ha trasformato la mentalità di questa squadra. In Ungheria il calcio sta crescendo in maniera esponenziale, è una squadra con 4-5 nomi interessanti anche se il girone è di quelli incredibili”.

Sulla Juventus di Pirlo: “È più sorprendente forse per i giornalisti, chi è nel calcio sa che Pirlo era allenatore già in campo. Forse in Serie A può fare comodo un po’ di leggerezza”.

Su Kulusevski: “Al Parma ha già fatto vedere grandi cose, anche alla Juve ha dimostrato di avere una marcia in più. Alla Juve manca un vero 9 perché anche a Morata piace molto svariare”.

Su Chiesa: “A me piace moltissimo, mi sorprende che non ci siano 3-4 squadre come Milan, Inter, Juve ecc. che lo stiano seguendo. Detto questo, ci sono degli equilibri che magari con un acquisto on più potrebbero infrangersi. Chiesa comunque a livello tecnico è da top club, la questione degli equilibri è da valutare da Pirlo e dalla società”.

