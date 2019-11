RBN, Moggi: "CR7 ora meno reattivo. Ecco chi consiglio a Paratici"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Come ogni mercoledì, l’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi ha parlato a Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’, rispondendo alle domande di alcuni tifosi.

Sarri o Allegri? “Sono domande un po’ impertinenti queste… Allegri ha vinto tanto, Sarri ha da vincere ancora. Vedremo poi alla fine. I giocatori hanno caratteristiche diverse, cercano sempre il gol perché hanno piedi buoni a dispetto del gioco assieme. Gioca male? Perché non ha una manovra corale, sarebbe bello vedere tutti i passaggini. Però quando arrivi terzo in classifica contano poco, la Juve guarda il risultato. Questo perché la Juve non avrà mai un gioco corale”.

Su Ronaldo: “Alla lunga fare due partite a settimana sembra impossibile per tutti, anche per uno che ha 35 anni. È un giocatore che si è costruito, ha dato tutto sé stesso alla professionalità ma la carta d’identità non perdona. È meno reattivo del Real Madrid”.

Un giocatore da consigliare a Paratici: “Dipende dal ruolo. Se andiamo per giocatori giovanissimi, Tonali è uno di questi. A centrocampo la Juve ha bisogno di gente di qualità”.

