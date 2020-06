RBN - Pasqualin: "Pogba-Juve si può fare. Del Piero? Tutti felici se tornasse in bianconero"

vedi letture

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Stile Juventus’, l’avvocato Claudio Pasqualin, decano degli agenti sportivi, ha analizzato alcuni dei temi più caldi del momento: “Il fatto che si riparta è molto importante, io ero stato polemico con chi diceva una cosa pensandone un’altra oppure con chi diceva una cosa e il giorno dopo un’altra, mi permetto ad esempio di citare Cellino. Tutto è bene quel che finisce bene, anche se il protocollo è forse un po’ troppo rigido, c’è un eccesso di prudenza. La quarantena per tutta la squadra a fronte di un solo positivo non va bene. Proviamoci e speriamo vada tutto bene”.

Sui contratti dei calciatori: “Si incide su quelli che sono diritti fondamentali dei singoli lavoratori e atleti e si viene a mettere in discussione un principio del diritto. È fondamentale che gli accordi vengano rispettati, non basta dire di prolungare la stagione sportiva per prolungare anche i contratti, serve che il calciatore sia d’accordo. Per questo la FIFA si è limitata a dettare delle linee guida, ma dovranno essere giocatori e club a mettersi d’accordo. Per i calciatori in prestito servirà un accordo a tre, quindi sarà ancora più complesso. Qualche problemino potrebbe esserci”.

Su Pogba: “È da qualche anno che sostengo che potrebbe tornare, non credo che sia così impossibile che alla fine questa operazione si faccia, assumendo il dato che oggi è l’opinione del calciatore quella che conta. E mi pare palese la volontà di Pogba di tornare in bianconero. Non so se sia o meno probabile, ma io credo che si possa fare”.

Su Higuain: “Io credo che resterà, anche se dovrà scalare un po’ le gerarchie visto che Dybala, CR7 e Douglas Costa sono giocatori a cui si fa fatica a rinunciare. Io penso che possa restare, anche se ovviamente bisognerà trovare un’alternativa”.

Su Del Piero, di cui era agente, in dirigenza: “Credo che tutti lo amino a buon diritto per il suo modo di porsi. Nulla si può escludere, al momento avvisaglie non ce ne sono, ma mai dire mai. Nessuno potrebbe sorprendersi e tutti sarebbero felici se Del Piero tornasse nella Juventus, naturalmente con responsabilità di vertice”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.