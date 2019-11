RBN, Pasquato: "Se CR7 non recupera, non ci saranno drammi"

© foto di Federico Gaetano

L’ex bianconero Cristian Pasquato è intervenuto oggi a Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’: “Juve-Atletico? Sfortunatamente non ho mai potuto giocare partite così importanti. La testa è tranquilla, ma ci vuole la concentrazione giusta. Parliamo di professionisti, affronteranno la gara con attenzione ma senza troppo pressione”.

Su Cuadrado: “Quando giocava con me era un giocherellone, non so se sia cambiato o me. Quando eravamo insieme già giocava da terzino ed era bravissimo. Sta facendo qualcosa di straordinario. Cuadrado fa la differenza ovunque. Ha piede, ha tutto”.

Sulla formazione della Juventus: “Secondo me potrebbe essere un jolly domani, penso che Sarri non abbia problemi, chi mette mette i risultati non mancano. Se Ronaldo non recupera, non ci saranno dei drammi. Però contro l’Atletico ha un feeling particolare”.

Chiosa su Chiellini: “Marzo sarà un periodo importante della stagione, si dovrà vedere su quanti fronti la Juve sarà impegnata. Ci sarà bisogno di tutti e Giorgio è un elemento essenziale di questa squadra”.

