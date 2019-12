RBN, Vignola: "Quando rientrerà Chiellini non ce ne sarà per nessuno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “Dispiace per gli errori degli interpreti, l’errore del portiere può succedere, forse gli è successo proprio nel momento meno desiderato visto che sta giocando poco. Sono errori dettati da circostanze sfortunate, se la palla si fosse spostata di mezzo metro non sarebbe successo niente. Dispiace per i punti persi nei confronti dell’Inter che ha trovato la quadratura del cerchio, subiscono poco e stanno facendo veramente bene”.

Sui problemi con le provinciali: “Sicuramente sono errori e sbavature che ci portiamo dietro da diversi anni. Se piove qualche critica è perché abbiamo cambiato il tecnico, dagli avversari è andato un ex Juventus, sono tanti i fattori che fanno vedere la partita in modo diverso. Io credo si siano visto dei miglioramenti, Cristiano Ronaldo sta avendo un momento di appannamento. Non dobbiamo dimenticare che Sarri davanti ha giocatori di altissimo livello, quindi chiunque resta fuori potrebbe dare motivo di rammarico”.

Su Bentancur ed Emre Can: “Emre Can non è tranquillo e non è sereno, non è facile stare fuori dalle partite importanti. A centrocampo la Juventus ha tutti giocatori di altissimo livello, non c’è da meravigliarsi della prestazione di Bentancur”.

Sull’Inter: “Era impensabile credere di poter vincere ogni anno in carrozza, era prevedibile che qualche squadra arrivasse per darci del filo da torcere. Io credo che nel momento in cui rientrerà Chiellini per gli altri non ci sarà storia, andremo a limare qualche sbavatura visto che stiamo giocando con una difesa molto offensiva. A gennaio si vedrà un’altra storia”.