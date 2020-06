Reina incollato alla tv per Napoli-Inter, elogi a Ospina: "Evita il 2-0 e poi rilancia per l'1-1"

Tra i tanti appassionati di calcio che stanno guardando Napoli-Inter c’è Pepe Reina, ex portiere azzurro ora all’Aston Villa in prestito dal Milan. Lo spagnolo ha voluto celebrare la prestazione offerta fin qui dal portiere partenopeo David Ospina, che riscatta l’errore in occasione del gol segnato dai nerazzurri con una grande parata che evita il 2-0 e con il lancio che permette al Napoli di segnare l’1-1: "Salva con un paratone e poi rilancia per il pareggio... Spettacolo”, scrive Reina.