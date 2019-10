Ribery non si riconosce in FIFA20: "Chi è questo giocatore?"

© foto di Federico De Luca

Franck Ribery è il nuovo idolo di Firenze e della Fiorentina. Il francese, in questo avvio di stagione, ha fatto parlare di se spesso e volentieri sul campo. Ma anche in altri contesti, come ad esempio sulla piazza social, l'ex Bayern Monaco trova spesso il tempo per discutere coi tifosi e per dire la sua. Come è successo questo pomeriggio, quando ha tirato in ballo FIFA20 e la sua casa produttrice, ovvero la EA Sports. Il motivo? Molto semplice, Ribery non si riconosceva all'interno del noto videogioco calcistico e lo ha voluto puntualizzare pubblicamente su Twitter, utilizzando al solito toni scherzosi: "Non troppo tempo fa ho giocato a FIFA20 con i miei figli. Hey @EASPORTSFIFA... Chi è questo ragazzo?".

A corredo dell'articolo lo screen con l'immagine di Ribery all'interno del gioco.