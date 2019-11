Riva sul Cagliari: "Un gran momento. E penso alla gioia degli emigrati"

© foto di Giacomo Morini

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gigi Riva, che domani compirà 75 anni, parla del suo Cagliari: "Come lo vedo? Molto bello. A maggior ragione quando le cose vanno bene, serve tenere i piedi per terra e pedalare. È un gran momento, per la squadra, la società, la città e i tifosi sardi. E penso alla gioia degli emigrati, sparsi ovunque. Per noi sono sempre stati fondamentali. Ci facevano sentire dei leoni".