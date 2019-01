RMC SPORT - Amoruso: "Higuain, Milan scelta sbagliata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel Live Show di RMC Sport ospite d’eccezione come l’ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso. Ecco le sue parole:

Su Higuain

"Si percepiva del suo addio. Il suo nervosismo era su quello che poi lo ha portato a decidere di andare via. Non ho capito la sua scelta iniziale di andare al Milan. Il Milan è stato chiaro anche nei suoi confronti, doveva far crescere i giocatori giovani, centrare il quarto posto E invece si è trovato in difficoltà. Negli ultimi anni il Milan ha sempre trovato problemi in attacco. Difficile fare gol con il 4-3-3 degli ultimi anni. Higuain è andato in stato confusionale, poi ci si aspettava tanto. Poi è particolare anche caratterialmente: alla Juve è andato via per problemi caratteriali, non tecnici. Per ricostruire il Milan, c’era forse bisogno di altro. Voleva tornare da Sarri? Quando è arrivato al Milan, è arrivato con entusiasmo, ma non ha fatto i conti con le possibilità di questa squadra. Io ho pensato che ci fosse qualcosa di strano sul fatto che andasse al Milan. Poi si sono viste sul campo le difficoltà. Non era come giocare con la Juve o con il Napoli. Forse ha capito che è stata la scelta sbagliata".

Su Piatek

"E’ un giocatore che potenzialmente ha tutte le qualità per imporsi al Milan. Non è mai facile ora un trasferimento, soprattutto in una grande squadre. Ci si deve ambientare. E forse ci sarà da cambiare qualcosa nell’attacco del Milan. C’è un grande rischio, ossia che si bruci. Se è stato complicato per Higuain, lo sarà ancor di più per lui. Io avrei aspettato fino a fine stagione, ma capisco che certe occasioni capitano e devi coglierle. Genoa? Questo è il destino delle squadre che non hanno poche ambizioni. Se esplode un giocatore, è difficile tenerlo".

Sul Genoa

"Sanabria e Pjaca? Conosco Favilli, ha qualità e mi affiderei a lui. Farà bene. Ha più qualità di Piatek, ne sono convinto. L’ho visto giocare, punterei forte su di lui. Ha fisico, qualità e sa fare gol. Sarà un altro colpaccio di Preziosi".

Su CR7

"Con lui si punta alla Champions. Mi impressiona per la sua fame e per ciò che trasmette ai compagni. E’ sempre cattivo, concentrato. Sicuramente il miglior Ronaldo lo dobbiamo ancora vedere. Da gennaio in poi mette sempre una marcia in più. Fa gol, ma gli spazi che aveva in Spagna non li ha qui in A. Per questo a volte è in difficoltà. E’ fantastico e farà la differenza in Europa".

Su Muriel

"Paragone con Ronaldo esagerato, ma ha i numeri. Gli è mancata la mentalità, ma ha tutto per far bene. Non ha ancora trovato l’ambiente giusto per poter esplodere. Spero continui con queste prestazioni. Pioli sa bene come utilizzarlo, va stimolato".

Su Quagliarella

"Continua a stupirci, soprattutto la qualità dei gol. E' un generoso, sa giocare con l'altro attaccante e poi tira fuori gol di qualità. Trentasei ma ne dimostra dieci di meno. E' un ragazzino".