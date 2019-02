L’ex nerazzurro Graziano Bini a RMC Sport, durante Maracanà, ha parlato delle vicende in casa Inter.

Sul caso Icardi

"Sono dalla parte di Marotta, condivido quello che ha fatto. Non si poteva andare avanti così. La società ha delle buone ragioni per comportarsi così. Il rapporto credo si possa ricucire, ma Marotta ha agito molto bene da direttore generale. Magari prima all’Inter certe cose non succedevano. Marotta vuole impegno e serietà e ha fatto bene a mandare questo messaggio. Interesse della Juve? Personalmente non lo so. Ad esempio Perisic aveva detto che voleva andare via, ma la società gli ha chiesto di portare la cifra giusta. Per questo è rimasto all’Inter. Il problema di Icardi ora è che deve convivere con lo spogliatoio dell’Inter. Ieri sera per esempio a fine partita poteva andare negli spogliatoi. Ma con un po’ di volontà potrà superare la cosa. Non credo però che l’Inter perda così facilmente uno come lui. Nel caso, devono essere svelti a puntare uno del suo valore".