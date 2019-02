RMC SPORT - Jacobelli: "Juventus, non esistono rimonte impossibili"

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli per analizzare il momento dei bianconeri dopo il ko contro l’Atletico Madrid: “Questo non è il tempo delle prediche, delle donne che nell’antichità venivano pagate per piangere ai funerali. È stata una sconfitta meritata, ma non esistono rimonte impossibili. Certo dovrà essere un’altra Juve quella che scenderà in campo allo Stadium rispetto alla squadra balbettante vista al Wanda Metropolitano. Credo che vedremo un’altra squadra e un’altra partita.

C’è stata un’esplosione di malumore nei confronti di Allegri. “Un conto è il mondo dei social, dove c’è gente che in quanto a competenza tecnica ha molto da imparare, un conto è fare una valutazione equilibrata di quanto accaduto a Madrid. Si è giocato il primo tempo di una gara lunga 180 minuti. I numeri sono dalla parte di Allegri, il resto sono chiacchiere da bar. Simeone ha fatto un gesto volgare e mi stupisco di chi ha cercato di giustificarlo. Il valore assoluto di Allegri dice che è uno dei migliori tecnici del mondo, lo dicono i risultati. È vero che Simeone ha dei trofei internazionali, ma in Champions ha due finali perse come Allegri, quindi ci andrei piano con tutta questa esterofilia. Non mi piace questa ondata nei confronti di una squadra che sta dominando il campionato, che è arrivata due volte in finale e che il 12 marzo avrà la possibilità, seppur ardua, di ribaltare il risultato. I conti si faranno allora, non prima”.