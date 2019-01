RMC SPORT - Mauri: "Emiliano Sala ragazzo semplice e sottovalutato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'agente e intermediario di mercato Mario Mauri è intervenuto nel corso di RMC Sport Live Show per parlare di Emiliano Sala: "Emiliano è un ragazzo semplice, molto dotato sia dal punto di vista tecnico sia fisico. E' un centravanti molto efficace e basta vedere i numeri. A mio modo di vedere era un gran calciatore, anche se io mi aggrappo ancora a un barlume di speranza. Ranieri sicuramente lo apprezzava perché è un finalizzatore eccezionale anche un po' sottovalutato. Speriamo che ci sia ancora una speranza".

L'anno scorso c'erano squadre in Serie A per Sala?

"L'anno scorso ho avuto mandato dal Nantes per trovare una soluzione a Emiliano e c'erano tante squadre interessate. Il giocatore, avendo anche il passaporto italiano, avrebbe gradito molto un passaggio in Serie A. Ne abbiamo quindi parlato con l'Udinese ma non si è trovato l'accordo tra le parti".

Uno dei grandi temi su questa strategia è legato al velivolo utilizzato?

"E' un mistero. E' stata una scelta incomprensibile. Un aereo di linea sarebbe stato sicuramente più adatto. Utilizzare quel tipo di velivolo credo sia stato imprudente ma non si sa quali siano state le decisioni alla base di questa scelta".