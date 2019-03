© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex giocatore Alessandro Orlando a RMC Sport Live Show ha parlato di Juventus-Atletico Madrid.

Sulla prima frazione della partita

"Impressione positiva. La partita non era facile ma la Juve sta facendo tutto quello che deve fare nel migliore dei modi. Il risultato è buono, soprattutto per la prestazione. Ottima intensità e qualità di gioco".

Su Spinazzola

"Già ai tempi dell’Atalanta avevo detto che mi aveva impressionato. Era sparito e ritrovarlo a questi ritmi e questa qualità in una partita del genere, ha stupito tutti. Mi impressiona come tutta la Juve stia interpretando la partita. Le scelte di Allegri, come la posizione di Emre Can, sono buone".

Su Cancelo e Pjanic

"Sono i due giocatori che stanno mancando. Le geometrie di Pjanic e la spinta di Cancelo mancano. L’ho visto un po’ timido. Pjanic in una partita di puro agonismo è un po’ sparito. Ci sono comunque ancora margini per vedere una Juve tambureggiante".