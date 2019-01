RMC SPORT - Passerini: "Milan, Piatek progetto di grande attaccante"

Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera, ha parlato del mercato rossonero ai microfoni di RMC Sport nel corso della trasmissione "Milan News": "Non mi stupirei se non arrivasse nessun altro nel mercato del Milan. I rossoneri avrebbero bisogno di un esterno, non c'è dubbio, però non sarei sorpreso se dopo aver investito 70 milioni di euro tra Paquetà e Piatek restassero così. A meno di qualche affare dell'ultima ora. Operazione Piatek sostenibile? Credo che il Milan possa avere avuto delle garanzie sul riscatto di AndrP Silva da parte del Siviglia. È un'operazione sostenibile, perchè di fatto l'uscita di Higuain ha comportato, facendo i calcoli della serva, una convenienza economica, visibile già nell'esercizio di quest'anno. Piatek è forte, lo dicono tutti, non lo dico solo io. Lo dicono i grandi ex attaccanti del passato. Ovviamente deve dimostrare di poter valere ciò che ha fatto nel girone d'andata, ma questo è un giocatore che ha delle qualità notevoli. È un progetto di grande attaccante, perché ha tutto. UN attaccante vero, che viene dal passato, per dare una definizione. Ha l'ossessione del gol, tutto quello che fa è finalizzato a guardare la porta. Higuain, invece, era il classico regista offensivo, impostava anche l'azione. Piatek è completamente diverso come caratteristiche. Piatek si inserisce in un Milan più efficace e meno bello, un po' come si è visto nelle ultime partite. La Champions è troppo importante e Piatek serve a quello".