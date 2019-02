RMC SPORT - Rutelli: "Lazio matura. Stadio della Roma, si faccia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A RMC Sport, durante Maracanà, è intervenuto Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e presidente dell’Anica.

Sulla Lazio e la partita ad Empoli

"Sarà complicata, l’Empoli è una buona squadra e la Lazio è un po’ stanca, come visto a Frosinone. Ma Inzaghi sa fare miracoli".

Sul quarto posto

"Il campionato è divertente, ci sono 6-7 squadre che lottano, ed è uno spettacolo attrattivo. La vera battaglia è per queste posizioni. La Lazio è matura, è forte, poi dipenderà molto della conferma di Milinkovic e Luis Alberto. Correa sa sostituire Immobile, ma molto passa dai primi due. Il primo è stato un po’ fiacco, ma sta tornando in forma, così come il secondo".

Su Milinkovic

"Voci di mercato in estate? Lotito me lo disse questa estate dell’offerta da 160mln. Se una squadra vuole crescere, deve avere dei top player. Giusto che se ne ottenga, se si dovrà vendere, una cifra notevole. Sperò però possa far fare il salto di qualità alla Lazio. Se poi fai la Champions con una squadra che non puoi andare avanti molto… Lotito non è un capo-condominio. E’ stato più corretto di tanti altri personaggi. La Lazio oggi è l’unica squadra italiana in corsa su tre fronti. Con Siviglia e Milan sarà difficile, ma diamogli fiducia".

Sullo stadio della Roma

"Viviamo una fase in cui si tende a dire di no a tutto. Invece penso che le trasformazioni siano necessario e che vanno corrette con delle infrastrutture. Sono favorevole allo stadio della Roma e al diritto della Lazio di accedere a queste procedure. Conosco l’area della Roma, so le criticità, ma bisogna cogliere le occasioni per migliorare le infrastrutture, la viabilità, il trasporto su ferro. Diamoci finalmente obiettivi importanti, cerchiamo di collaborare per soluzioni positive per lo sport ma anche utili per la città. Flaminio? Sono stra-favorevole a rifarlo. Parliamo di strutture datate, Nervi è stato un grande progettista e architetto, ma il Flaminio è un rudere. Non possiamo riesumarlo solo perché è stato realizzato in anni passati. Gli stadi si trasformano in tutto il mondo. Gli eventi si devono fare, le partite si devono vedere. Il Flaminio? Conserviamone un segmento per ricordarne Nervi e facciamo un nuovo stadio. Dobbiamo de-ideologizzare questo dibattito".

Sul caso di Bortuzzo, il nuotatore ferito in una sparatoria

"Un caso tragico, un ragazzo nel pieno della sua giovinezza e della sua capacità sportiva. Spero possa migliorare spero si faccia chiarezza sulle cause".