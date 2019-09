Roma, Bouah dopo il rinnovo: "Onorato di indossare questi colori"

La Roma e Devid Bouah hanno raggiunto un accordo per il rinnovo contrattuale fino al 2024. Il giovane attaccante giallorosso, classe 2001, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post con questa descrizione: "Un onore continuare ad indossare questi colori. Un grande attestato di fiducia che arriva in un momento per me particolare. Tutto questo mi rende ancora più felice ed orgoglioso! Grazie Roma!".