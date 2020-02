Roma, col Bologna centrocampo in emergenza. Pastore titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si profila un centrocampo pesantemente rinnovato per la Roma nella sfida del prossimo turno di Serie A contro il Bologna. Con Pellegrini squalificato, Diawara e Zaniolo fermi ai box e Mkhitaryan che potrebbe al massimo partite dalla panchina, Paulo Fonseca potrebbe schierare Javier Pastore come trequartista alle spalle di Edin Dzeko, mentre in mediana saranno confermati Veretout e Cristante. A riportare la notizia è Tuttosport.