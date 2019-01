© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sconfitta che fa epoca per la Roma, sconfitta 7-1 dalla Fiorentina in Coppa Italia . Come evidenziato da Opta, era infatti dal 2003 (finale contro il Milan) che i giallorossi non subivano almeno 4 gol in una gara della competizione. È invece la prima volta che la Roma subisce 7 gol in una gara di Coppa Italia, la sesta in assoluto: l'ultima era stato il 7-1 subito all'Olimpico dal Bayern Monaco in Champions nel 2014.