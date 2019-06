Roma, un'estate da reinventare: possibile parte di ritiro a Boston

Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, dopo la notizia dell'esclusione del Milan dalla prossima Europa League e la conseguente promozione ai gironi della Roma, il club giallorosso sta vagliando diverse ipotesi per l'organizzazione della pre-season. I giallorossi sicuramente si ritroveranno tra una settimana a Trigoria poi dall'8 luglio partirà il vero e proprio ritiro sempre nel centro sportivo romanista. Il condizionale però è d'obbligo perché, non sono stati fissati appuntamenti a causa dell'annullamento della partecipazione all'ICC e dunque vanno organizzate le amichevoli e gli eventuali spostamenti. Potrebbe essere presa in considerazione una sede in montagna a cavallo tra luglio e agosto, ma c'è anche l'idea di portare la squadra a Boston da Pallotta dove la squadra potrebbe vivere lontano dalle pressioni e dal caldo italiano. La prossima settimana è previsto il rientro dalle vacanze da parte di Fonseca e lì verrà decisa la strategia per la preparazione.