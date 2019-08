Roma, Veretout e Pastore lavorano col resto del gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma si è allenata questa mattina a Trigoria per preparare l'amichevole contro l'Arezzo, in programma domani alle 19:30.

I giallorossi hanno svolto una prima parte atletica, con riscaldamento, torello e rapidità, prima di terminare con una parte tattica. Veretout e Pastore si sono allenati con il gruppo, partecipando anche alla fase tattica. Lavoro differenziato per Coric e Gonalons. I ragazzi di Fonseca si sono allenati per poco più di un'ora. A riportarlo è Vocegiallorossa.it.