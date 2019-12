© foto di Daniele Buffa/Image Sport

George Puscas, vecchia conoscenza del calcio italiano e ora in forza al Reading, è stato premiato in patria come miglior calciatore rumeno del 2019. Invece il giovane portiere di scuola Inter e ora tesserato per il Genao, Ionut Radu, è stato invece premiato come miglior portiere dell'anno solare sempre in riferimento alla Romania.