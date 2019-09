Sabato il Derby: il Milan presenta l'avvicinamento di San Siro al match

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Derby di Milano live in tutto il mondo, grazie alla grande distribuzione mondiale prevista per questo importante evento. Uno spettacolo unico ed appassionante seguito dai media più rinomati a livello internazionale. La partita sarà distribuita in più di 200 paesi e verrà seguita da oltre 600 operatori dell'informazione accreditati, con una tribuna stampa già "sold out" e popolata da circa 260 giornalisti oltre a 40 fotografi e più di 300 addetti alle produzioni televisive. Ventisei telecamere saranno pronte a catturare non solo tutte le azioni sul campo ma anche le forti emozioni di tutti i tifosi sugli spalti.

Entertainment

Dalle 19.45 i tifosi assisteranno a un grande show che li accompagnerà fino al momento del kick-off, preceduto da uno spettacolare gioco di luci sincronizzato con musica, che creerà un'atmosfera ancora più speciale e suggestiva nel momento dell'annuncio della formazione rossonera. Tutto questo, grazie al nuovo innovativo impianto di illuminazione LED, in funzione per la prima volta a San Siro nella serata del 21 settembre. In soli 39 giorni sono stati installati 356 proiettori della potenza di 1600W che permettono un risparmio del 40% su consumi energetici e su interventi di manutenzione, pur migliorando la qualità del calore della luce.