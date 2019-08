Sampdoria, Caprari e Chabot ok. Stop Gabbiadini: problema muscolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In tarda mattinata sono ripresi gli allenamenti della Sampdoria dopo la Philipp Plein Cup e la domenica di riposo concessa da Eusebio Di Francesco. Il sito ufficiale blucerchiato evidenzia il rientro in gruppo di Gianluca Caprari (che ha svolto anche un lavoro di coordinamento e sprint) e Julian Chabot, mentre Albin Ekdal si è sottoposto ad una seduta specifica programmata tra palestra (potenziamento) e campo (lavoro aerobico). Terapie e specifico di recupero per Manolo Gabbiadini, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia sinistra che sarà rivalutato nei prossimi giorni. Domani, martedì, appuntamento pomeridiano, il penultimo in vista dell’amichevole di mercoledì sera (ore 20.30) al “Picco” della Spezia.