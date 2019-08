Sampdoria, domani "visita" al Parma. Gabbiadini si allena ancora a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I convocati della Sampdoria per la sfida amichevole al Parma di domani sera (diretta su Sportitalia alle 20.30, ndr) arriveranno solo dopo la rifinitura di domattina. Oggi riunione video, esercitazioni tattiche per gli sviluppi offensivi e difensivi, quindi partitine a tema in spazi ridotti. Gianluca Caprari e Albin Ekdal hanno svolto intense sedute personalizzate, in palestra e sul campo, mentre Manolo Gabbiadini ha proseguito il lavoro individuale di recupero agonistico.