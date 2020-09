San Marino lascia il Titano per la seconda volta: contro Liechtenstein si giocherà a Rimini

vedi letture

La sfida in programma domani tra San Marino e Liechtenstein, valida per il Gruppo B della League D della Nations League, si disputerà a Rimini a causa delle norme anti Covid-19. Una decisione presa dalla UEFA, insieme alla Federazioni interessate e a quella italiana, che in qualche modo è storica: l'unica volta in cui la Repubblica del Titano aveva giocato lontano dai propri confini era stato nel novembre 1993, quando sfidò l'Inghilterra a Bologna.