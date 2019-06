© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La notizia dell'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è naturalmente arrivata in tutto il mondo e anche i portali dei quotidiani spagnoli stanno dando risalto a questa ufficialità. "Sarri allenerà Cristiano Ronaldo", titola infatti AS che spiega come dopo appena una stagione in Inghilterra l'ex tecnico del Napoli sia tornato in Italia. "Sarri nuovo allenatore della Juventus"; titolo ancora il Mundo Deportivo. "La Juventus prende Sarri", titola il quotidiano catalano Sport che scrive: "Sarri lascia il Chelsea e diventa il sostituto di Allegri".