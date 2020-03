Sassuolo-Brescia, i convocati di Lopez: Tonali e Cistana fuori per problemi fisici

Sono 19 i convocati del Brescia per la sfida in programma domani pomeriggio contro il Sassuolo, fischio d'inizio alle 18:30 al Mapei. Out Tonali per un colpo al quadricipite e Cistana per un problema alla caviglia. Questo l'elenco completo:

Portieri: Joronen, Andrenacci.

Difensori: Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Mangraviti, Martella, Papetti.

Centrocampisti: Ndoj, Zmrhal, Skrabb, Bisoli, Dessena, Romulo, Bjarnason.

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé, Balotelli.