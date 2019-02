Scavone: "Grazie ai tifosi del Parma. Non mi aspettato tanto affetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Lecce Manuel Scavone ha voluto ringraziare anche i tifosi del Parma, sua ex squadra, per la vicinanza mostrata dopo l'infortunio subito dal calciatore nei secondi iniziali del match contro l'Ascoli: "Ci tengo a ringraziare i tantissimi tifosi del Parma che in questi giorni mi hanno riempito di messaggi e mi hanno dimostrato tutta la loro vicinanza. - si legge su ParmaLive.com - Non mi aspettavo una dimostrazione d’affetto così grande che mi ha davvero commosso. Non potendo ringraziarvi singolarmente lo faccio tramite questo messaggio: grazie di cuore, a tutti".