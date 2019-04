Sconcerti (Corriere della Sera): "VAR non è scienza, può falsare la vita"

Mario Sconcerti, prima firma del 'Corriere della Sera', ha parlato dell'atteggiamento degli arbitri dopo l'ennesimo week-end di polemiche in Serie A. "È un errore anche pensare che la Var sia scienza. Non lo è. La scienza dà risposte esatte, o sì o no. La Var è solo tecnica che può falsare la vita. Più rallenti un’azione e più la cambi", si legge.

Maggiore uniformità da parte degli arbitri - In un altro passaggio, Sconcerti ha però auspicato maggiore uniformità nell'utilizzo del VAR: "Servono - ha scritto - regole certe e universali, tutti nel dubbio guardano tutto, non una volta sì e una no".