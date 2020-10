Sconcerti sui gruppi Champions: "6,5 a quello della Juve. 5 all'Inter, 6 per Lazio e Atalanta"

"Il primo atto autorizza addirittura a sognare". Così Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, legge il sorteggio Champions League andato di scena ieri a Ginevra: "Riassumendo la qualità dei gironi delle squadre italiane darei 6.5 a quello della Juve, 6 a quello dell’Atalanta, 5 a quello dell’Inter, 6 a quello della Lazio. [...] La Juve ha il girone migliore perché non ha un secondo grande avversario. Stessa cosa per l’Atalanta che trova il Liverpool e l’Ajax, ma l’Ajax ha venduto molto. Così anche per la Lazio dentro un girone di squadre molto vicine. Più difficile il girone dell’Inter. Il problema non è tanto il Real Madrid quanto il Moenchengladbach, quarto in Germania, non formidabile ma scomodo come terzo avversario. In più c’è lo Shakhtar con i suoi brasiliani che sono sempre da scoprire. Non credo però che alla fine l’Inter avrà problemi".