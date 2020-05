Serie B a 40 squadre. L'avv. Di Cintio: "Idea intrigante, ma va revisionata la legge Melandri"

"Ieri ho letto tantissimi vostri commenti sull'eventualità di una Serie B a 40 squadre e una Serie C non più professionistica. Ovviamente si tratta di un'ipotesi allo studio della FIGC, tuttavia, una riforma del format dei campionati appare ormai necessaria. Tempi e modi saranno di competenza del Consiglio Federale". Esordisce così sul proprio profilo Facebook l'avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo su un'ipotesi che potrebbe rivoluzionare il nostro calcio. "Ora vi dico la mia, l'idea è intrigante. Ritengo anche necessaria una revisione del Decreto Melandri cui, dovrà seguire la ridefinizione della quota di mutualità destinata alle categorie inferiori per consentire a tutta l’area del professionismo di godere di introiti tali da rendere finalmente l'attività di impresa calcistica sostenibile. - continua Di Cintio - L'efficienza economica del sistema deve dipendere dal sistema stesso per evitare che le categorie inferiori, in futuro, debbano sperare nell'assistenzialismo dello Stato, la cui opera invece dovrebbe esser solo quella di modificare in meglio la norma che disciplina le quote di mutualità